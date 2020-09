Monheim kokelnde Kinder : Kinder zündeln an WC

Die Polizei hofft auf Hinweise auf die jungen Täter. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim (elm) Am Sonntagabend haben mehrere Kinder in einem mobilen Toilettenhäuschen am Berliner Platz gezündelt. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 19.10 Uhr bemerkte ein Anwohner ein offenes Feuer in einem mobilen Toilettenhäuschen am Wendehammer der Berliner Straße.

