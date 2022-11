In der Innenstadt : Gutscheine erfreuen und stärken lokale Wirtschaft

In der Innenstadt

Monheim Ab sofort sind sie auf der Online-Plattform Lokalhelden erhältlich und für mehr als eine halbe Million verschiedene Produkte und Dienstleistungen einlösbar.

(RP) Die Monheimer Einzelhändler, Dienstleistenden und die Gastronomie engagieren sich gemeinsam für lebendige Stadtteilzentren, erleuchtete Schaufenster und täglich neue, attraktive Angebote in direkter Nähe zum Wohnort. Die Stadt unterstützt dieses Engagement mit der Online-Plattform www.monheimer-lokalhelden.de, auf der sich Monheimer Anbieter zusätzlich online präsentieren können. Ab sofort sind auf der Plattform auch Monheimer Einkaufsgutscheine erhältlich, die für mehr als eine halbe Million verschiedene Produkte und Dienstleistungen eingelöst werden können.

„Viele Menschen wünschen sich lebendige Innenstädte, kaufen aber im Internet bei großen Versandhändlern. Über die Monheimer Lokalhelden bleibt das Geld bei Einzelhändlern, Dienstleistenden und der Gastronomie in Monheim“, erklärt Citymanagerin Ursula Fieg. Die Monheimer Einkaufsgutscheine seien daher das perfekte Geschenk: „Man kann sie nicht nur in einem Geschäft, sondern für viele verschiedene Leistungen einlösen und stärkt gleichzeitig die lokale Wirtschaft – das ist nicht nur an Weihnachten ein tolles Geschenk.“