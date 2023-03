Monheim Grundsteinlegung für neue Grundschule

Info

In der „Hauptstadt für Kinder“ haben am 10. August 2022 genau 516 Schüler ihren ersten Schultag gefeiert – so viele, wie noch nie zuvor in diesem Jahrtausend. Die Stadt wächst und zählt inzwischen über 45.000 Einwohnende. Monheim am Rhein baut seine Schul- und Kita-Angebote daher konsequent weiter aus. Die 54 i-Dötzchen von der Grundschule Bregenzer Straße sind seit dem vergangenen Sommer zunächst in einem Übergangsbau an der Grazer Straße untergebracht.

Alle Infos zur Schule und zum pädagogischen Konzept gibt es im Internet unter www.gbs.monheim.de.