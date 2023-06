Monheim feiert Kulturraffinerie K714 Grundsteinlegung für 126-Millionen-Euro-Bau

Das laut Stadt „multifunktionale Mehrspartenhaus“ soll – bei optimalem Bauverlauf – im Februar 2025 eröffnen. Als Veranstaltungsstätte unter anderem für Brauchtumsfeste, Jubiläen und Messen. Bestandteil der künftigen Stadthalle ist die denkmalgeschützte ehemalige Fassabfüllhalle der einstigen Raffinerie (erst Rhenania-Ossag, dann Shell) – daher der Name. Das „K714“ wiederum spielt auf den Rheinkilometer an dieser Stelle an. In das fast 100 Jahre alte Altgebäude mit seiner Klinkerfassade wird ein riesiger kubusförmiger neuer Baukörper gesetzt, der künftig für eine ausreichende Deckenhöhe sorgen soll. Bis zu 5000 Menschen sollen in der Kulturraffinerie Platz finden.