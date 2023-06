Monheim feiert Kulturraffinerie – der Grundstein ist gelegt

Um 16.30 Uhr an diesem hochsommerlich heißen Montagnachmittag ist die Metallkiste im Grundstein versenkt. Darin Dirigierstab, Tanzschuh, Narrenkappe und allerlei Dinge mehr, die für das stehen, was in der „Kulturraffinerie K714“ künftig an Programm geboten wird. Zwar ist es bis zur Eröffnung noch mehr als anderthalb Jahre hin – anvisiert ist Februar 2025. Doch für Martin Witkowski, Chef der städtischen Monheimer Kulturwerke und Hausherr der künftigen Event-Stätte am Rhein, dennoch ein „emotionaler“ Moment, wie er sagt, und er sagt es so, dass man ihm die Rührung abnimmt.