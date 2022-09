Im Pfingsterfeld in Monheim : Grundschule feiert Richtfest

Im Pfingsterfeld in Monheim

Monheim Die jetzigen Erstklässler der neuen Grundschule Im Pfingsterfeld wohnten am Dienstag schon einmal dem Richtfest für ihren Schulneubau bei.

Die überwiegende Mehrheit wohnt in der Nähe. Ihr zweites Schuljahr sollen sie schon in dem neuen Gebäude erleben. „Uns ist es wichtig, die Grundschulen über das gesamte Stadtgebiet zu verteilen, damit euer Schulweg nicht so weit ist“, sagte Bürgermeister Daniel Zimmermann.