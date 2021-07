Kompetenzenstreit im Rat : LGBTQ: Im Integrationsrat richtig angesiedelt?

Wer darf entscheiden, wann die Regenbogenfahne wehen soll? Ist der Inklusionsausschuss oder der Integrationsrat zuständig? Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Monheim Das Gremium hat den Auftrag, das Zusammenleben in Vielfalt zu fördern, seine Mitglieder kennen sich mit Diskriminierung aus, so die Stadt Monheim. Grüne und CDU finden nicht, dass dies als Expertise reicht.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Wem gehört das Thema LGBTQ, also der homo- und transsexuell orientierten Menschen? Um diese Frage fochten vor allem Grüne und Peto in der letzten Ratssitzung ausdauernd. Anlass zu dem Streit hatte die Entscheidung der Ratsmehrheit gegeben, den Integrationsrat zur Entscheidung über eine Beflaggung am 28. Juni für die Rechte der LGBTQ zu bemächtigen. Der Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung war nicht beteiligt worden – aus terminlichen Gründen, wie es hieß. Jedoch machte die Stadtverwaltung deutlich, dass auch künftig der Integrationsrat über die Beflaggung anlässlich des Christopher Street Day (CSD) entscheiden solle. Die Grünen beauftragten daraufhin eine Änderung der Zuständigkeitsordnung dahingehend, dass der Inklusionsausschuss für Angehörige der LGBTQ und Geschlechtergerechtigkeit zuständig sein solle, der Integrationsrat für die Gleichstellung der Migranten. „Der Integrationsrat ist ursprünglich nur als Interessenvertretung für Migranten vorgesehen“, sagte Manfred Poell (Grüne). Die Stadt jedoch will den Integrationsrat jedoch als Gremium stärken, da könne sie ihm keine Zuständigkeiten entziehen.

Die Ausschüsse spiegelten ja die Organisation der Verwaltung wider, erklärte Baboucarr Jobe (Peto). Der Integrationsrat sei dem neu geschaffenen Fachbereich „Interkulturelle Bildung und Städtepartnerschaften“ zugeordnet, zu dessen Aufgabengebiet auch der Schutz der LGBTQ vor Diskriminierung gehöre. Deren Belange seien daher auch Aufgabe des Integrationsrates. Der Antrag der Grünen basiere zudem auf einem Integrationsbegriff, der „so weit von unserem entfernt ist, dass es keine gemeinsamen Nenner geben kann,“ so Jobe, stellvertretender Vorsitzender des Gremiums.

Info Türken finden Männerliebe „schlimm“ Aus einer Umfrage mit dem Titel „Deutsch-Türkische Lebens- und Wertewelten“ der Info GmbH von 2012: 51 Prozent der befragten Türken stimmten der Ausage zu: „Homosexualität ist ein Krankheit“. Die gleichgeschlechtliche Ehe befürworteten 26 Prozent. Als „schlimm“ bezeichneten 73 Prozent, wenn ein homosexueller Mann eine Beziehung zu einem Mann hat. Schlimm fanden 61 Prozent, wenn ein Homopaar ein Kind adoptiert. In der Türkei gibt es keine Antidiskriminierungsgesetze. Homosexuelle Partnerschaften werden nicht staatlich anerkannt. Die „Erklärung der UN über die sexuelle Orientierung..“ hat die Türkei nicht unterzeichnet.

Angela Linhart (CDU) merkte an, dass die Verwaltung in ihrer Vorlage das Thema Inklusion nicht ausdrücklich als Thema des „Inkluso“ benannt habe, sondern den Integrationsrat zum Fachgremium für „das Zusammenleben in Vielfalt“ erkläre. Sie gab zu bedenken, dass dieses Gremium aufgrund des eingeschränkten aktiven Wahlrechts kein Abbild der Monheimer Bevölkerung sei. In den Inklusionsausschuss hätten die Parteien hingegen Bürger entsandt, die eine Sachkunde in der jeweiligen Thematik vorweisen könnten. Diese Expertise sei im Integrationsrat nicht gegeben. Grundsätzlich könne sich dieser aber natürlich auch mit anderen als migrationspolitischen Themen befassen.

Seine Partei habe einen „Paradigmenwechsel“ bezüglich des Begriffes Integration vollzogen, erläuterte Bürgermeister Daniel Zimmermann. „Wir gehen nicht allein von der Bringschuld derjenigen aus, die sich integrieren sollen, sondern auch von der Pflicht der Mehrheitsgesellschaft, sich für Integration zu öffnen.“ Bezüglich der Migranten habe seine Partei ein „gutes Gewissen“, dass diese gute Deutschkenntnisse hätten und gut integriert seien, sich mit Monheim identifizierten. „Da haben wir keinen Nachholbedarf.“ Als das eigentliche Problem benannte er die 10,3 Prozent der Monheimer, die bei der Bundestagswahl die AfD gewählt hatten – überdurchschnittlich viele aus Monheim Süd, wo man Tür an Tür miteinander lebt. Um also gegen diese „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ der AfD-Wähler anzugehen, die, so Zimmermann, jedes Andersein ablehnten, sei die neue Abteilung gegründet worden. Die Expertise der Gremiumsmitglieder bestehe darin, dass sie selber „Diskriminierungserfahrung mitbringen“. Warum Menschen mit Migrationshintergrund nun besonders befähigt sein sollten, jede Art von Diskriminierungserfahrung nachempfinden zu können, auch die wegen der sexuellen Orientierung, fragte Sabine Lorenz (Grüne).

Die Belange von Senioren und Behinderten würden ja als Sozialthemen federführend im Inkluso behandelt, stellte Zimmermann klar. Er räumte auch ein, dass es Schnittmengen zwischen beiden Ausschüssen geben könne. Eigentlich sei ja nur die Zugehörigkeit von LGBTQ strittig.

Ingo Elsner zog die Handlungsempfehlung des Landesintegrationsrates hinzu, wonach der Integrationsrat als „Fachgremium für das Zusammenleben und die Vielfalt sei, auch eine Expertengruppe für Ausgrenzung sei. „Die können auch die LGBTQ-Gefühle nachvollziehen.“