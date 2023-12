Monheim Tagespflege: Streit um Eingewöhnungszeit für Babys

Peto-Sprecherin Kristina Vogel führte im Ausschuss die im kommunalen Vergleich sehr großzügigen Leistungen für Tagesmütter aus (siehe Box), wonach eine Vollzeit-Tagesmutter auf ein Gehalt von 4500 Euro brutto komme. Wenn ihr also für die Eingewöhnungszeit 377 Euro abgezogen würden, sei das „aus Sicht der Stadt nicht existenzbedrohend“. „Die Bedingungen für Tagespflegekräfte sind herausragend“, fasste Feldmann zusammen. Die Fristsetzung sei auch als Motivation gedacht, die Eingewöhnung so zu organisieren, dass es klappt, erklärte Bürgermeister Daniel Zimmermann. Und prangerte das mangelnde Arbeitsethos einiger Tagespflegekräfte an: Es gebe einzelne, die Lücken in der Satzung zu ihren Gunsten nutzten, die ihren Urlaub außerhalb der allgemeinen Schließungszeiten nähmen, oder ihre Arzttermine in die Betreuungszeit legten. „Da sie aber per se zuverlässig sind, kann man ihnen die Lizenz nicht entziehen.“ Eine unverhohlene Drohung.