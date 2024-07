Der Vorverkauf läuft Großes Interesse an Konzert des Kiewer Symphonieorchesters

Am 15. August stellt sich das Symphonieorchester Kiew ab 20 Uhr mit einem Picknick-Konzert den Bürgern der Stadt vor. Das Interesse an der Veranstaltung fällt dabei schon jetzt groß aus. Wie Frank Orbons, Sprecher der Monheimer Kulturwerke, mitteilte, seien bereits in den ersten zwei Tagen nach der Konzertankündigung 200 Tickets verkauft worden. „Das ist für ein Klassik-Konzert schon sehr gut“, sagte Orbons. Er gehe davon aus, dass dem Konzert Mitte August insgesamt rund 700 Besucher auf der Baumberger Bürgerwiese lauschen könnten.