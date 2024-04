Monheim Greisbachsee Amtsgericht hebt einstweilige Verfügung für Notwegerecht auf

Das Amtsgericht hat nunmehr seine Ansicht geändert und sieht „nun kein dringendes Interesse an einem Notwegerecht“, das wäre nur gegeben, wenn es etwa landwirtschaftlich genutzt werde, berichtet Roland Brors. „Durch das Urteil wird die Arbeit unseres Vereins „Marina – Nein Danke“ nachhaltig negativ beeinträchtigt.“ In dem Verein hätten sich Menschen versammelt, die den Plänen für eine Marina ablehnend gegenüberstehen und sich die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege, der Förderung des Tierschutzes und der Heimatpflege auf die Fahnen geschrieben haben. „Als Verein können wir das Gelände ab dem 1. Mai nur noch fliegend erreichen“, so Brors. Naturschutzarbeit werde so unmöglich, ebenso wie die Pflege der Nistkästen, der Aufbau der Wildblumenwiese und die Entnahme der Fadenalgen. Auch die Interessengemeinschaft Fischerei Greisbachsee verliere ihre Daseinsmöglichkeit. Brors beklagt, dass die Stadt die beabsichtigte Sperrung des Zuweges nicht angekündigt habe. „Wir betrachten die Handlungen der Stadt Monheim als Mittel, um den Verkauf der Grundstücke an die Stadt zu erzwingen.“