Monheim Kirche : Evangelische Gottesdienste starten Ende Mai

Monheim Die evangelische Gemeinde lädt für Ende des Monats zu ersten Präsenz-Gottesdiensten ein. Unter Auflagen, die die Corona-Prävention vorgibt. Eine Anmeldung bei der Gemeidne ist erforderlich.

So gibt es im großen Saal der Friedenskirche 28 Plätze, in der Altstadtkirche 24 Plätze, im EKi-Haus zwölf Plätze und in der Hitdorfer Fliednerkirche 30 Plätze. Damit Gläubige sich nicht umsonst auf den Weg machen, und auch um gegebenenfalls Infektionsketten nachverfolgen zu können, müssen sich die Gemeindeglieder vorab zum Gottesdienst anmelden. Jeweils bis zum davor liegenden Freitag, 13 Uhr, sind Anmeldungen möglich – entweder telefonisch (Tel. 02173 2757613) oder per E-Mail: gottesdienst@ekmonheim.de.