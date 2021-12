Monheimer Altstadtkirche : Gottesdienst mit Außenkrippe am Heiligabend

Vor der Altstadtkirche in Monheim haben Carsten Thönneßen (l.) und Falk Breuer die großen Krippenfiguren aufgestellt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Nur 60 Menschen dürfen in der Altstadtkirche in Monheim am coronakonformen Gottesdienst teilnehmen. Deshalb gibt es viele kürzere Gottesdienste und eine Außenkrippe.