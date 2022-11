Glühwein, Tannenbäume, Sternenzauber Monheim startet in den Advent

Draußen besteht die Möglichkeit, die in diesem Jahr erstmals aufgestellten 40 Weihnachtsbäume zu bewundern, die Schulen, Kitas, Vereine und private Initiativen kreativ geschmückt haben. Am Freitag, 25. November, werden sie dekoriert und säumen dann bis nach Weihnachten die Turmstraße. Von der Kunstausstellung im Rheincafé über weihnachtliche Blasmusik und jazzige Weihnachtslieder am Alten Markt, Jimi Hendrix im Spielmann bis hin zu Jazz in der Altstadtkirche, Weinproben und Open Air Party: Besucher der Altstadtwebseite altstadt-monheim.de finden im Terminkalender fast täglich tolle Veranstaltungen.