66 Gitarristen aus 26 Ländern dabei Monheimerin Annika Schlitt spielt bei Gitarrenwettbewerb

Endlich gibt es den international bekannten Jugendwettbewerb „Andrés Segovia“ wieder live in Monheim – seit 2016 organisiert die Stadt den Wettbewerb gemeinsam mit der European Guitar Teachers Association in Deutschland (EGTA-D). Die vergangenen beiden Wettbewerbe, der alle zwei Jahre stattfindet, hatten aufgrund der Corona-Pandemie online stattgefunden. 66 Gitarrentalente aus 26 Ländern, darunter auch aus der Ukraine, Thailand und China, sind angereist, um ihr virtuoses Können an den Saiten in Monheim zu präsentieren. Am 30. Mai und am 1. Juni sind Interessierte zu Konzerten zweier Jury-Mitglieder und der Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbs eingeladen.