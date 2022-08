Im Saal der Volkshochschule : Gitarrenmusik beim Klangwellenkonzert

Der Gitarrist Julio Almeida und sein Sohn Nicolás Linden spielen am Sonntag. Foto: Klangwellen

Monheim Es ist eine spannende Gegenüberstellung von europäischer Gitarrenduo-Musik aus England, Italien, Spanien und Frankreich mit lateinamerikanischen Kompositionen aus Argentinien, Paraguay, Brasilien und Ecuador zu hören.

Unter dem Motto „Zwei Welten“ steht das nächste Konzert der Reihe „Klangwellen 714“ des Vereins Marienkapelle am Sonntag, 7. August, 16 Uhr, im Saal der Monheimer Volkshochschule, Tempelhofer Straße 15, mit dem Kölner Gitarristen Julio Almeida und seinem Sohn Nicolás Linden statt. Julio Almeida war bereits mehrfach in der Reihe zu Gast und präsentiert mit seinem Sohn Nicolás Linden de Almeida (ebenfalls Gitarre) eine spannende Gegenüberstellung von europäischer Gitarrenduo-Musik aus England, Italien, Spanien und Frankreich mit lateinamerikanischen Kompositionen aus Argentinien, Paraguay, Brasilien und Ecuador. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Spenden werden am Ende erbeten.