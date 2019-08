Wochenkolumne : Freizeitparadies: Das Angebot wächst

Monheim Monheim gibt viel Geld aus für große Freizeitprojekte. Im kleinen fehlt da manchmal was.

Das Freizeitangebot in der Stadt wächst stetig. Der Spielplatz im Rheinbogen ist bei Kindern und Eltern beliebt. Die Skateranlage nebenan ebenfalls und der Go-Kart-Verleih sorgt dafür, dass junge Besucher einer Familienfeier mal kurz im Rheinbogen verschwinden. Da ist immer was los. Und kaum ein Spaziergänger oder Radler geht oder fährt am Aalschokker in Baumberg vorbei, ohne einen Blick aufs Deck und ins Innere des Schiffs zu werfen, das ein multimediales Museum beherbergt. Einfach schön. Im Herbst wird dann auch die Bürgerwiese in Monheim wieder neu eröffnet – mit spannenden Spiel- und Sportgeräten sowie Grillplätzen. Eigentlich freuen sich alle. Bis auf eine kleine Gruppe von Frühaufstehern. Die würde nämlich gern im Mona Mare schwimmen. So ab 7 Uhr. Doch das Thema wird schon lange nicht mehr diskutiert. Zu teuer, habe es damals geheißen. Und heute? Bald wird das Bad für rund 29 Millionen Euro saniert. Und die Frühschwimmer?