Es ist wieder soweit Der Monheimer Geysir bricht aus

So richtig war es bisher irgendwie noch nichts mit dem Monheimer Frühling. Doch auch in dem oft eher noch nasskalten April schien wenigstens zwischendurch auch mal die Sonne. So oft, dass der Monheimer Geysir von Thomas Stricker im Kreisverkehr an der Rheinpromenade nun schon zum zweiten Mal seit Anfang März 64 Sonnenstunden gesammelt hat. Am heutigen Dienstag, 2. Mai, steht damit der nächste Ausbruch an, kündigt die Stadt an. Zwischen 14 und 18 Uhr werden die Fontänen mehrmals in die Höhe schießen und den Verkehr kurzzeitig stoppen. Am Ende schießt die Wassersäule bis zu zwölf Meter hoch auf. Bis zum nächsten Ausbruch müssen dann wieder 64 Sonnenstunden gesammelt werden. Das Verfolgen des Monheimer Wetters lohnt sich also. Möglich ist das auch über die städtische Internetseite www.monheim.de/geysir, auf der die Ausbruchsprognosen für den Monheimer Geysir angezeigt werden.