In Monheim Geysir an der Rheinpromenade bricht Mittwoch aus

Die sonnigen Tage lassen den Geysir von Thomas Stricker im Kreisverkehr an der Rheinpromenade in Monheim aktiv werden. Am Mittwoch, 14. August, steht der nächste Ausbruch bevor. Zwischen 8 und 12 Uhr bringen die Ausbrüche den sonst scheinbar ruhelos dahinfließenden Autoverkehr minutenweise zum Erliegen.