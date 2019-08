Monheim : Gewerbeflächen Monheim-Süd in der Kritik

Monheim Die Kritik an der Ansiedlungspolitik der Stadt reißt nicht ab. Jetzt fürchtet Leverkusen um die Grünflächen, die in Monheim-Süd wegfallen.

Seit Monheim seine Gewerbesteuerhebesätze auf inzwischen 250 Punkte gesenkt hat, steht die Stadt in der Dauerkritik. Steuerdumping hieß es zuletzt aus Dormagen, wo der Bürgermeister eilends eine Konferenz mit seinen Kollegen aus der Region einberufen hat, um dieser Steuerpolitik Einhalt zu gebieten. Denn auch Leverkusen will seine Hebesätze um fast die Hälfte senken – ebenfalls auf 250 Punkte. Die drei Städte vereint eines: Sie alle haben einen Bayer-Standort.

Die Stadt Leverkusen legte jüngst noch einmal nach. Sie sieht in Monheims Ansiedlungspolitik am Rand zu Leverkusen eine Gefahr „für den regionalen Grünzug“, wodurch sich die „Freiraumsituation deutlich verschlechtern“ könne. Vor allem Hitdorf mit seiner ländlichen Struktur müsste potenziell mehr Verkehr befürchten. In den Beteiligungsverfahren zur Genehmigung des Regionalplans hat Leverkusen sich daher negativ geäußert.

Info Nach der Regionalplanänderung Voraussetzung Beschluss im Stadtrat; Antrag bei der Bezirksregierung Anhörung Benachbarte Städte und die Bezirksregierung Köln werden gehört Entscheidung Nach einer Änderung wird der Flächennutzungsplan geändert, Bebauungsplan kann aufgestellt werden

Die Projekte im einzelnen: Der in der Grafik gelb hinterlegte Streifen (26 bis 27 Hektar) direkt an der Grenze zu Hitdorf ist bereits als Gewerbe-/Industriegebiet ausgewiesen. „Die Fläche ist in privater Hand. Wenn der Eigentümer mit Bauplänen auf die Stadt zukommt, kann per Ratsbeschluss entsprechendes Baurecht geschaffen werden“, sagt Kerstin Frey von der Monheimer Stadtplanung.

Die blaue Fläche (etwa 18 Hektar) ist im Regionalplan noch als Grünzug/landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Dort soll über eine Änderung im Regionalplan Raum für Gewerbeansiedlung geschaffen werden. Die Stadt Monheim will ihr Umspannwerk dorthin verlegen, um an anderer Stelle Raum für Entwicklung zu schaffen und auch die ansässigen Firmen (Bayer, Creative Campus) besser mit Strom zu versorgen. Darüber hinaus bleibt Platz zur Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe plus zur Erweiterung von Bayer. Die vorhandenen Gleise der stillgelegten Bahnstrecke sind derzeit im Entwidmungsverfahren. Dort soll ein Radweg entstehen, der von der Opladener Straße bis an die Grenze des Gewerbegebiets heranführt. Ein Grünstreifen soll jedoch, so Frey, erhalten bleiben.

Die dunkelorangefarben dargestellte Fläche (elf Hektar) ist als Gewerbegebiet ausgewiesen. Dort könnte Bayer erweitern. Darüber hinaus ist im städtebaulichen Vertrag hinterlegt, dass die geplante Nord-Süd-Spange, die das Berliner Viertel besser an die Gewerbegebieten anbinden soll, auf einem Teil der Fläche gebaut werden kann. Diese Straße soll die innerstädtische Opladener Straße entlasten.

Der Creative Campus (hellorange) ist als Gewerbe ausgewiesen (17,4 Hektar). Dort entwickelt die Stadtentwicklungsgellschaft die Ansiedlung zukunftsweisender Gewerbe weiter mit Büronutzung, Verwaltung und Forschung im Bereich der Gesundheitswirtschaft.