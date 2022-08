Entwicklung in Baumberg : Gewerbe auf der Henkel-Deponie

Ehemalige Henkeldeponie an der Sandstraße in Monheim soll zum Gewerbegebiet werden. Grüne fordern Einblick in die Risikoabschätzung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Politiker diskutieren am Donnerstag im Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr über eine weitere Gewerbeansiedlung an der Sandstraße. So will die Stadt ihre Position als attraktiver Wirtschaftsstandort ausbauen.