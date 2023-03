Monheim Gesundheitswandern im Knipprather Wald

Am 6., 12. und 14. April organisiert Dozentin Nicole Philipps Gesundheitswanderungen. Dabei gibt es neben einem Ausdauertraining auch Übungen zur Kräftigung, Koordination und Mobilisation. Am Donnerstag, 6. April, geht es von 10 bis 12 Uhr um Koordination und Gleichgewicht (Kurs-Nummer 23S6400). Die koordinativen Fähigkeiten beugen Verletzungen und Stürzen vor. Am Mittwoch, 12. April, steht von 12.30 bis 14.30 Uhr das Thema Stressmanagement (Kurs-Nummer 23S6402) im Mittelpunkt. Anhaltender Stress kann vielfältige gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Nicole Philipps zeigt Strategien, wie man Stress besser bewältigen kann. Um Entschleunigung (Kurs-Nummer 23S6401) geht es schließlich bei einer Wanderung am Freitag, 14. April, von 15 bis 17 Uhr. Hier entdeckt man wieder, wie wohltuend die Langsamkeit wirken kann.