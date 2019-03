Monheim/Langenfeld : Monheim sucht Ärzte für Klinik-Nachfolge

Immobilienbesitzer fürchten, dass Ärzte vom Lerchenweg wegziehen. Gespräche laufen. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Langenfeld Die Suche nach Ärzten, die in den Gesundheitscampus Monheim ziehen wollen, läuft. Auch Langenfelder Mediziner werden angesprochen.

Das alte Monheimer Krankenhaus steht kurz vor dem Abriss. In etwa zweieinhalb Jahren soll der Gesundheitscampus an der Krischerstraße bezugsfertig sein. Sechs bis zwölf Arztpraxen, je nach Raumbedarf, könnten dort einziehen. „Noch ist kein Vertrag mit einem Mediziner unterschrieben“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann. Doch die Akquise läuft. Die Stadt, die die Vermarktungsrechte des Objekts für alle medizinischen Einzelhandels- und Praxisflächen hält, habe damit das bayerische Unternehmen Oberender beauftragt. „Das spricht nun alle Ärzte an.“

Denn der Markt ist eng. Neue Kassensitze – die Voraussetzung dafür, dass ein Arzt eine Praxis eröffnen darf – gibt es in Monheim und dem Kreis Mettmann nicht. „In Monheim arbeiten 30 Hausärzte“, sagt Christopher Schneider, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein. Damit liege die Deckung bei 111 Prozent. Auch der Kreis Mettmann als Bezugsgröße für Facharztpraxen hat keine freien Zulassungen. Das heißt, wenn ein Arzt mit seiner Praxis in den Gesundheitscampus einziehen möchte, muss er an einem anderen Standort schließen. Es sei denn, er teilt seinen Sitz.

Info Arztsitze im Kreis Mettmann Kreisweit gibt es etwa 600 niedergelassene Ärzte Monheim Hausärzte/Internisten (30), Chirurgen (3), Augenheilkunde (2), Hautarzt (1), Gynäkologie (4), HNO (2), Kinderärzte (4), Neurologie (0), Orthopädie (2), Psychologie (3), Urologie (2)

Die Bewegung hinter den Kulissen, die durch die Akquise in die Mediziner-Szene kommt, gefällt nicht jedem. Am Ärztezentrum Lerchenweg fürchten Immobilienbesitzer den Verlust ihrer Mieter. Die Apotheke muss im Fall des Wegzugs mit weniger Kunden rechnen. Ärzte arbeiten wie kleine Unternehmen. „Erst wenn Ärzte in einem Standortwechsel einen Mehrwert erkennen und es sich wirtschaftlich leisten können, ziehen sie um“, sagt Schneider. Drei Allgemeinmediziner, ein HNO-Arzt, ein Zahnarzt, ein Gynäkologe und eine chirurgische Gemeinschaftspraxis haben ihre Adresse am Lerchenweg. Wer bleibt und wer geht ist offen. „Wir führen Gespräche“, heißt es.

Die Stadtverwaltung schaut sich derzeit auch in der näheren Umgebung um. Bis zu einem Radius von fünf Kilometern Umkreis bedürfe es für einen Umzug keiner Genehmigung seitens der KV, sagt Zimmermann und denkt dabei auch an Ärzte, die von Langenfeld nach Monheim wechseln wollen. Doch ganz so einfach ist es nicht. „Jeder Umzug, egal ob im Umkreis von 100, 1000 Metern oder acht Kilometern muss vom Zulassungsausschuss der Krankenkassen und Ärzte genehmigt werden“, erläutert Christopher Schneider von der KV das Procedere. „Erst muss die Kreisstelle der KV gehört werden. Diese spricht eine Empfehlung an den KV-Vorstand aus, die dieser an den Ausschuss weitergibt. Der entscheidet letztlich“, ergänzt der Langenfelder Mediziner Dr. Hans-Peter Meuser, ehemals Kreisstellen-Vorstand. Dieser prüfe, ob die ärztliche Versorgung auch nach dem Umzug gewährleistet sei und ob die neuen Praxen gut zu erreichen seien.

Zimmermann, der vor allem auch weitere Fachärzte wie Augenarzt, Neurologen oder Orthopäden nach Monheim holen möchte, hofft darauf, dass das moderne Ambiente Ärzte anziehen wird. „Wir bieten neu eingerichtete Praxen an zentraler Stelle an“, sagt er. „Aber wir zahlen keine Prämien“, weist Zimmermann Gerüchte zurück. Ihn treibt eine andere Sorge um. Denn niedergelassene Ärzte haben Monheim auch schon einmal den Rücken gekehrt. Die Zahl der Privatpatienten und zahlungskräftiger Kassenpatienten ist in Monheim vergleichsweise gering. Zimmermann hofft, dass über die inzwischen 3500 neu geschaffenen Arbeitsplätze dieser Aspekt ausgeglichen werden kann.