Offene Kunstwerkstatt Monheim Was ist eigentlich partizipative Kunst?

Haike Rausch und Torsten Grosch arbeiten seit mehr als 20 Jahren gemeinsam als Künstlerduo „431art“. In Monheim setzen die beiden derzeit ihr prämiertes Langzeitprojekt „botanoadopt“ mit der Pflanzenklappe um. Mit „botanoadopt“ retten die beiden innerhalb der vergangenen Jahre über 2000 Pflanzen. Am 5. Juni wird das „Mittendrin“ dann in ein Adoptionsbüro für Pflanzen verwandelt. Unter dem Motto „Neue Heimat für alte Pflanzen gesucht“, werden pflanzliche Schützlinge an Adoptiveltern in Monheim vermittelt.