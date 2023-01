Diskussion und Abstimmung im Fachgremium Geschwister-Scholl-Straße wird ab 2024 umgebaut

Die Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg soll fußgänger- und fahrradfreundlicher werden. Nur vereinzelt ist noch Tempo 50 vorgesehen. Und das Teilstück der Berghausener Straße zwischen Baumberger Chaussee und Monheimer Straße erhält einen „städtischen“ Charakter. So soll die Einfahrt nach Baumberg attraktiver werden. Projektplaner Thorsten Becher stellte den Politikern im Ausschuss für Stadtplanung jetzt die Ausbaupläne vor. In der vergangenen Woche hatte es dazu bereits eine Bürgerinformation gegeben. Die Peto stimmte nach ausführlicher Diskussion zu. Die CDU lehnte das Vorhaben ab. Grüne und SPD enthielten sich.