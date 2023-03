Unternehmen in Monheim Geschwister retten Vaters Firma

„Wir sind ein Start-up mit einer 40-jährigen Geschichte.“ So fassen Vivian Rinas (32) und ihr Bruder Melvin Rinas (27) die Entwicklung der von Vater Frank 1983 gegründeten Ingenieurgesellschaft zusammen. Der gelernte Vermessungsingenieur hatte zwar als „Solist“ begonnen, aber die an Zahl und Umfang zunehmenden Aufträge veranlassten ihn, auch aus Haftungsgründen, eine GmbH zu gründen. Sein Büro begleitete damals unter anderem den Neubau der ICE-Strecke Köln – Frankfurt. Schwerpunkt der Firma war die Arbeit in der Rheinschiene, speziell für die chemische Industrie.