Monheim Schüleraustausch : Gesamtschüler besuchen Partnerstadt Atasehir

Monheimer Schüler gastierten in Atasehir und lernten Menschen, Kultur und Sehenswürdigkeiten des Istanbuler Vororts kennen. Foto: RP/Schule

Monheim Schüler der siebten und zehnten Klassen haben an einem Austausch teilgenommen und Istanbul kennengelernt.

(og) Schüler der Peter-Ustinov-Gesamtschule aus den siebten und zehnten Klassen haben die Türkei besucht – den Istanbuler Vorort Atasehir, die Partnerstadt Monheims. Die jungen Gäste aus Deutschland sind an der Ihsan Kursunoglu Ortaokulu (städtische Mittelschule) und der Bilgin Özel Anadolu Lisesi (einem privaten Gymnasium) von den Gastfamilien und den türkischen Lehrer empfangen worden, teilt Schulleiter Rolf Sänger mit. Die anfängliche Zurückhaltung der Schüler habe sich von Tag zu Tag durch das abwechslungsreiche, gemeinsame Programm in der Stadt Istanbul aufgelöst.

Das Wochenprogramm der Monheimer startete mit einer Bootstour auf dem Bosporus, der durch die Stadt Istanbul fließt. Anschließend ging es in den Stadtteil Fatih zur Besichtigung der berühmten Hagia Sophia, der Wasserzisterne und den vielen Bazaren. So tauchten die Schüler aus Monheim in die vielfältige Kultur der Stadt ein, mit ihren Menschen, Geräuschen, Geschmäckern und Gerüchen.