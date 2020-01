Mitmachen : Geräteturn-Meister trainiert jetzt Kinder in Baumberg

Monheim Die BTSC-Gruppe trifft sich donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr.

Der Übungsleiter ist auch beim Offenen Ganztag der Astrid-Lindgren-Schule aktiv. „Willst du wissen, was du mit deinem Körper machen kannst und viele körperliche, geistige und lebenslange Fähigkeiten entwickeln“, wirbt der der BTSC fürs Geräteturnen: „Du kannst alles erreichen, indem du springst, dich drehst, rollst und Spaß am Lernen mit Konzentration und richtiger Orientierung in der gleichen Stunde des Lernens hast. Geräteturnen ist eine freudige, sichere und einfachere Aktivität, als es klingt.“ In den Stunden werden vor allem die klassischen Turngeräte Boden, Balken, Reck, Barren und Sprung aufgebaut, an denen die Kinder ihre Fähigkeiten erproben und verschiedene turnerische Elemente erlernen können.