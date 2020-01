Monheim St. Gereon : Pfarre St. Gereon steht finanziell gut da

Monheim Kaplan Christian Reck wird Monheim zum Ende der Sommerferien verlassen.

(og) Die katholische Gemeinde Monheim hat bei ihrem Neujahrsempfang erstmals einen Finanzbericht präsentiert. Danach weise der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 bei Erträgen von rund 1,239 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 1,226 Millionen Euro einen Überschuss von 13.000 Euro auf, berichtet Bernd M. Wehner, stellvertretende Vorsitzender des Kirchenvorstands. Er zeigte den Stand der kirchlichen Bauprojekte auf. So sei der Abriss des ehemaligen St.-Josef-Krankenhauses planmäßig verlaufen. Die Kosten in Höhe von rund einer Million müsse die Kirche als Grundstückseigentümerin tragen. Darüber hinaus müsse sie auch für die Beseitigung des ehemaligen Tunnels zwischen dem Krankenhaus und dem früheren Schwesternwohnheim aufkommen. Ein weiteres Millionenprojekt, dass die Kirchengemeinde zu bewältigen hat, sei der Bau des neuen Pfarrzentrums „Kirchberg“ in Baumberg.