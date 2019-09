Kirche : Gemeinde St. Gereon begrüßt morgen ihren neuen Pfarrer

Monheim Herzlicher Abschied von Burkhard Hoffmann

Ab morgen haben Monheims Katholiken einen neuen Pfarrer: Michael Hoßdorf wird am Sonntag, 16 Uhr, in sein Amt eingeführt. Zunächst findet in St. Gereon eine feierliche Messe statt. Anschließend gibt es einen Begrüßungsempfang im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus, Sperberstraße 2 a.

Hoßdorf folgt Burkhard Hoffmann (70), der Monheim nach 16 Jahren seelsorglichem Wirken verlassen hat und künftig als Subsidiar in der Gemeinde St. Thomas Morus in Bonn-Nord pastorale Dienste übernehmen wird. Zu dessen Abschied gab es ebenfalls einen Gottesdienst – und dazu noch das Pfarrfest. Dankesworte sprachen der katholische Kreisdechant Pfarrer Daniel Schilling, Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann, der evangelische Pfarrer Till-Karsten Hesse, Mohamed Adib von der türkischen Moschee-Gemeinde sowie Bernd-M. Wehner vom Kirchenvorstand, der Hoffmann zusammen mit dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Markus Jöbstl eine individuell gestaltete Stola überreichte, auf der unter anderem das Signet der Pfarrgemeinde gestickt war.

Beim Pfarrfest erfreuten die Kinder der Lottenschule, des Familienzentrums St. Gereon und der Winrich-von-Kniprode-Schule die Besucher mit Liedern. Anschließend führten vietnamesische Kinder, die schon lange in der Pfarrgemeinde beheimatet sind, in ihrer Nationaltracht Tänze auf. Kirchenmusikerin Ute Merten sorgte mit einem musikalischen Dankeschön, an dem alle Besucher mitwirken konnten, für eine Überraschung der besonderen Art. Außerdem wirkten mit die Gruppe „Fit durch Tanz“, die „Keller-Band“ aus der Werkstatt für Behinderte in Langenfeld, Jagdhornbläser, der Männerchor „Harmonie“ und die „Old Bones“ unter der Leitung von Günther Thiele.