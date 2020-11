Gemeinde bittet um Spenden : Gemeinde bittet um Spenden für Kinder in Bogota

Monheim Normalerweise hätte die Katholische Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius am ersten Adventswochenende zum Adventsbasar ins Pfarrer-Franz-Boehm-Haus eingeladen.

(og) Doch der muss Corona bedingt ausfallen. Und damit fehlt auch eine Gelegenheit, Spenden zu sammeln. Katharina Niemeyer, „Schatzmeisterin“ des Basarteams, hatte deshalb schon früh an die Gemeindemitglieder appelliert: „Helfen Sie mit einer großzügigen Spende, dass die „Schwestern vom armen Kinde Jesu“ in Kolumbien auch weiterhin ihre caritative Arbeit fortführen können.“

Weil die Not in Kolumbien groß ist, benötigen die Schwestern mehr denn je jeden Euro, um die notwendigste Hilfe zu leisten. So hat Schwester Clara Alicia der Monheimerin Margret Jenniches, Initiatorin des Adventsbasars, die derzeitige Situation in Kolumbien geschildert: „Die Lage der Bevölkerung wird immer schwieriger. Ein Schutz vor der Pandemie ist kaum möglich. Da es keine geregelte Wasserversorgung gibt, kann noch nicht mal die Anweisung, sich die Hände regelmäßig zu waschen, eingehalten werden. Hinzu kommt, dass in den Slums von Bogotà der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Die Menschen dort haben somit kaum Möglichkeiten, Geld zu verdienen.“