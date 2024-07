Mondscheinkino Monheim Nach Unwetter: Besucher bekommen Geld zurück

(og) Wer am Samstagabend im Mondscheinkino an der Kapellenstraße in Monheim den Film „Oh La La“ sehen wollte, wurde von Blitz, Donner, Sturm und Regen überrascht. Ein Unwetter hatte das Filmvergnügen unmöglich gemacht. Die Leinwand musste noch vor Filmbeginn abgebaut werden. Besucher bekommen ihr Geld zurück, teilt Kulturwerke-Sprecher Frank-Uwe Orbons auf Nachfrage mit. „Wir richten am Montag den entsprechenden Service ein. Abholen können die Besucher das Geld dort, wo sie ihr Ticket erworben haben, allerdings frühestens ab Dienstag.“