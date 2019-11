Monheim Bäume : Geld für Bäume: Für Kritiker ein „Schauantrag“

Die SPD hat im Juni 2015 gegen die Fällung der Altstadt-Bäume gestimmt und ihren Protest auch mittels der Fotocollage, die Ratsherr Werner Goller auf dem Baum zeigt, ausgedrückt. Überschrieben war die Abbildung mit dem Satz: „Die Axt in Monheim schwingt Herr Zimmermann“. Unterstützt wurde die SPD damals von CDU und Grünen – gegen die Peto-Mehrheit letztlich ohne Erfolg. Foto: SPD

Monheim Die Peto-Mehrheitsfraktion plant, private Baumpflanzungen unkompliziert zu fördern. Der Antrag wird im Planungsausschuss beraten.

Bereits bei der Podiumsdiskussion des KKV (Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung) auf dem Monberg hatte Bürgermeister Daniel Zimmermann angekündigt, dass er Baumpflanzungen – vor allem Obstbäume – in privaten Gärten unterstützen will. Jetzt stellt die Bürgermeisterpartei Peto einen entsprechenden Antrag im Planungsausschuss. Sie will ein Förderprogramm auflegen, um das Grün in der Stadt „noch weiter auszubauen“, heißt es in der Mitteilung. Die Anpflanzung von ökologisch wertvollen Bäumen, Sträuchern und Hecken auf privaten Grundstücksflächen soll danach von der Stadt gefördert werden. Dazu soll die Verwaltung eine Förderrichtlinie ausarbeiten, in der die genauen Unterstützungs-Bedingungen festgelegt werden.

Für Werner Goller (SPD) ist das ganz klar ein „Schauantrag, der das schlechte Gewissen kaschieren soll.“ Goller hatte sich seinerzeit nicht nur für den Erhalt der Altstadtbäume eingesetzt, sondern beklagt auch, dass bei großen Bauvorhaben auf das vorhandene Grün zu wenig Rücksicht genommen wird. Die Fällung der alten Kastanie am Gesundheits-Campus etwa hat nicht nur ihn, sondern viele Monheimer berührt. „Neue Bäume“, so Goller, „können durch Nachpflanzungen nicht so schnell in ihrer positiven Wirkung ersetzt werden.“

Info Die Stadt ist aktiv bei Neupflanzungen Baum- und Heckenschutzsatzung jeweils 25 Prozent des Baumumfangs müssen ersetzt werden. Heißt: Auf vier alte Bäume kommt ein neuer (Andreas Apsel, Tiefbauamtschef) Städtisches Ziel Durch finanziellen Anreiz sollen Bürger ökologisch wertvolle Gehölze pflanzen, um graue Kies- oder leer geräumten Rasenflächen aufzuwerten. Förderkatalog Stadt stellt geeigneten Bäume und Gehölze zusammen (Pascal Kaudewitz, Grünpflege)

Das sieht Manfred Poell (Bündnis 90/Die Grünen) genauso. „Die Bäume in der Altstadt waren zwar schon 20 Jahre alt, als sie gepflanzt wurden, sind aber immer noch nicht groß genug, um einen Ersatz für die gefällten darzustellen“, sagt er. Er begrüßt prinzipiell die Intention des Peto-Antrags. „Allerdings ist uns der Schutz wertvoller, vorhandener Bäume wichtiger“, so Poell für seine Fraktion. Beratung wünscht er sich deshalb verstärkt auch bei der Pfleger alter Bäume. „Das fordern wir schon lange.“ Und das hat die Stadt aus seiner Sicht nicht ausreichend im Blick. Markus Gronauer, Fraktionsvorsitzender des CDU Monheim im Stadtrat, hat den Antrag zwar noch nicht mit seinen Parteifreunden diskutiert, findet ihn grundsätzlich Okay. „Allerdings habe ich etwas dagegen, wenn zu viel abgeholzt wird.“ Andreas Wölk (FDP) kündigt seine Zustimmung zu dem Antrag an.

Lediglich 15 bis 20 Prozent der Grundstücksflächen im Stadtgebiet befinden sich im Eigentum der Stadt, so die Peto. Möchte man den Grünanteil stadtweit sichern und ausbauen, sei deshalb die Mitwirkung privater Grundstückseigentümer erforderlich. „Wir möchten diese Mitwirkung durch positive Anreize erreichen“, erklärt Peto-Fraktionsvorsitzende Lisa Pientak. Laut Peto kann die Förderung von allen Monheimer Grundstückseigentümern in Anspruch genommen werden. In einer Pflanzliste soll festgelegt werden, welche Anpflanzungen die Stadt unterstützt. Gefördert werden sollen die Anschaffungskosten von bis zu 250 Euro je Pflanze sowie von Hecken und Sträuchern im Wert von bis zu 50 Euro/Pflanze. Sofern die Anpflanzung durch einen Fachbetrieb erfolgt, soll die Stadt außerdem die Hälfte der Arbeitskosten übernehmen. Die Förderung wird voraussichtlich auf 2500 Euro je Antragsteller/Jahr begrenzt sein. Dafür sollen im Haushaltsplan 2020 Fördermittel in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt werden.