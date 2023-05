Warten auf die Gelbe Tonne Die Stunde der Selbstabholer – auch in Monheim?

Bevor sich der Monheimer aber nun aufs Fahrrad schwingt und auf die etwa 25 Kilometer Wegstrecke in die Kreisstadt begibt, um sich eine Tonne (auf Rollen!) abzuholen, möge er noch eine Chance abwarten: Vielleicht gibt es in Monheim ja bald auch eine Aktion wie jetzt in Wülfrath. Dort konnten sich die noch Unversorgten ihre Gelbe Tonne jetzt abholen, am Rathaus ihrer eigenen Stadt! Daniel Fahl (RP-Foto: Achim Blazy) fuhr gleich zweimal vor: einmal für die Tonne seines Schützenvereins, einmal für die Nachbarn.