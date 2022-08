Monheimer Rheinufer : Gefahren durch Niedrigwasser

Monheim Die Berufsschifffahrt kann angesichts der engen Fahrrinne kaum ausweichen, wenn es zu Zwischenfällen wie am vergangenen Wochenende kommt.

Am Samstag haben die Monheimer Feuerwehr und DLRG eine havarierte Yacht gerettet. Die Einsatzkräfte haben dafür gesorgt, dass das Boot nicht in die Fahrrinne der großen Transportschiffe gerät. Denn viel Platz zum Ausweichen gibt es derzeit auf dem Rhein nicht. Und die Berufsschifffahrt kann nicht bremsen, erläutert Feuerwehr-Chef Tortsten Schlender. Deshalb müsse in solchen Fällen jetzt besonders schnell reagiert werden – etwa, wenn ein Ruder versagt oder der Motor an einem Sportboot ausfällt.