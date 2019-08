Lauschig : Gartenkonzert eröffnet die Kultursaison

Violinistin Julia Bassler und ihre Mitmusiker gaben klassischen Kompositionen eine leichtfüßige Note. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Münchner Ensemble „Passo Avanti“ musizierte bei Familie Pötz in Monheim.

Dass harmonische Violinen und Klarinetten-Klänge durch die Wohnsiedlung schwirren, mag zunächst überraschen, doch mit dieser wunderbaren musikalischen Stimmung beginnt die Monheimer Kultursaison in diesem Jahr im Garten von Familie Pötz. „Es ist schon etwas Besonderes, in einem Privatgarten ein Konzert zu veranstalten“, sagt Martin Witkowski, Intendant und Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke an diesem heißen Sonntagnachmittag. „Hier spielen Profimusiker bei einem Freund oder Bekannten, das ist ein spannendes Konzertformat.“ Hergestellt hat den Kontakt zu Familie Pötz Emil Drösser, ein Monheimer, der sich um Brauchtum und Kulturleben verdient gemacht hat. Zu Gast sind bei diesem Auftaktkonzert das Ensemble „Passo Avanti“ aus München, dass mit seiner ungewöhnlichen Zusammensetzung von Violine, Klarinette, akustischer Gitarre und Kontrabass leichtfüßige klassische Musik zaubert.

Gleich zu Beginn erklärt Alexander von Hagke, Klarinettist und Leiter des Ensembles, dass sie nicht wie sonst mit einem Cello, sondern mit einem fünfseitigen Kontrabass spielen würden, da sich Cellist Eugen Bazijan den Ellenbogen gebrochen hat. Doch die Musiker haben mit Georgi Machoshvili einen kompetenten Ersatz gefunden, der die zahlreichen Zuschauer gemeinsam mit Julia Bassler an der Violine, Lucas Campara Diniz an der Gitarre und Alexander von Hagke durch den Nachmittag begleitet. Neben zahlreichen neugestalteten Werken von Wolfgang Amadeus Mozart haben die Musiker auch Rekompositionen von Brahms, Bach und Johann Strauss im Programm. Den Zuschauern, die unter den bunten Schirmen der Monheimer Kulturwerke oder im Schatten des Gartens lauschen, wird schnell klar, dass ernste klassische Musik auch viel Spaß und Freude machen kann. Denn die vier Musiker arrangieren die Werke aufregend, ohne dabei das Original aus den Augen zu verlieren. Und so erinnern die Rekompositionen auch an die Freiheiten des Jazz. Doch Passo Avanti gestaltet Bekanntes nicht nur neu, auch Kompositionen des Ensemble-Leiters gehören zum Programm.

Info Weiter geht’s mit Kabarett in der Aula Wer Als nächster im Monheimer Kulturprogramm an der Reihe ist der Kabarettist Sebastian Pufpaff. Wann und wo Samstag, 7. September, 20 Uhr, Berliner Ring Wie viel 25 und 27 Euro (VVK/AK); mehr unter www.monheimer-kulturwerke.de