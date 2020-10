Gänselieselmarkt : Gänselieselmarkt: Anwohner können ab Montag buchen

Monheim In diesem Jahr ist der Gänselieselmarkt coronabedingt ausgefallen. Jetzt steht der Termin 2021: Zum Stadtfest am Samstag, 12. Juni, soll er unter Berücksichtigung aller geltenden Hygieneschutz-Vorschriften stattfinden.

Monheim (og) Anwohner können sich ab, Montag, 2. November, anmelden. Die freie Platzvergabe beginnt am 6. Januar 2021. Anwohner erhalten in diesen Tagen Post mit der Einladung, einen Wunschplatz in direkter Nähe zu ihren Wohn- oder Geschäftsadressen zu buchen. Die Anmeldung ist für Anwohner bis zum 23. Dezember möglich. Ab Mittwoch, 6. Januar, startet dann die freie Platzvergabe über die Internetseite www.hoefges.com. Anmeldeformulare liegen im Bürgerbüro aus und können im Internet unter www.monheim.de/gaenselieselmarkt heruntergeladen werden. Trödler können schon bei der Anmeldung einen groben Straßenbereich aussuchen, in dem sie ihren Stand am 12. Juni aufbauen wollen. Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse. Der Standmeterpreis von sechs Euro pro laufendem Meter bleibt unverändert.