Monheim : Die Gänseliesel-Ampel kommt

Die Gänseliesel wird in dem neuen Design stehend und gehend dargestellt werden, beschreibt Bürgermeister Daniel Zimmermann den Stand der Entwicklung . Foto: RP/Martin Ferl

Monheim Zum Jahreswechsel sollen die Lichtscheiben der Anlagen in Monheim ausgewechselt sein.

Was hat sie, was er nicht hat? Irgendwie schafft es Monheims Traditionsfigur, die Gänseliesel, immer wieder, in einem neuen Gewand an neuer Stelle in der Stadt am Rhein aufzutauchen. Bis zum Jahresende, so verspricht ihr Fan, Bürgermeister Daniel Zimmermann, werden die Ampeln in der Stadt nicht mehr das klassische Ampelmännchen zeigen, sodern die Gänseliesel. „Gerade wird das endgültige Design abgestimmt“, sagt Zimmermann. Spätestens bis zum Jahresende sollen dann die Streulichscheiben in den Ampeln ausgetauscht sein.

Von soviel gebündelter Aufmerksamkeit kann der Neandertaler nur träumen. Derzeit fristet er sein Dasein im Museum. Der Bergische Löwe ziert das Wappen der Stadt Mettmann, das stilisierte „N“ den Neanderlandsteig. Die neuzeitliche Karriere als flächendeckend eingesetztes „Ampelmännchen“ im Kreis Mettmann kann er vermutlich vergessen. Das zumindest erschließt sich aus einer Zusammenfassung, die Barbara Bußkamp, Kulturreferentin des Kreises Mettmann, am 2. September dem Kreisausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus zur Abstimmung vorlegen wird. Offenbar gibt es in den zehn kreisangehörigen Städten nur eine geringe Bereitschaft, die ampelidee umzusetzen – und wenn, dann auch nur an ausgewählten Orten.

Info Wo die Gänseliesel zu sehen ist Wo Auf den Briefköpfen der Stadt, auf Mitteilungen, im Wappen, vor den Museum und Denkmälern der Stadt, auf der App – alles in blau Kunst vor dem Rathaus ziert sie den Brunnen, am 21. September wird die Gänseliesel des Künstlers Markus Lüpertz an der Rheinpromenade aufgestellt

„Die beiden Städte, die dem Neandertal am nächsten liegen und sich als ,Neandertal-Stadt’ (Mettmann) und als ,Tor zum Neandertal’ sowie als ,Fundort des Neanderthalers’ (Erkrath) bezeichnen, lehnen die Einführung von Neandertaler-Ampelmännchen momentan ab“, konstatiert Kulturreferentin Bußkamp. Erkrath sieht ein „Fehlen eines unmittelbaren Bezuges zum Neandertal“. Aus Haan heißt es, „dass das Motiv des Neandertalers als identitätsstiftendes Motiv für die Stadt Haan weniger geeignet ist.“ Ratingen beurteilt die Verbundenheit mit dem Neandertaler als „nicht besonders ausgeprägt“. Und die Stadt Wülfrath verfügt nur über eine einzige eigene Ampel. Die allerdings befinde sich an einer Stelle, „die keinen Bezug zum Neandertal hat“. Daher winkt man auch dort dankend ab. Einzig Heiligenhaus, Hilden und Velbert können sich den Austausch an ausgewählten Ampeln vorstellen. Langenfeld würde das Neandertaler-Symbol in unmittelbarer Nähe zum Neanderlandsteig – dem Wanderweg durch den Kreis Mettmann – einsetzen.

Monheim bleibt der Gänseliesel treu. Seitlich im Profil, wie sie auch auf dem Stadtwappen zu sehen ist, wird sie gehend und stehend künftig im Ampelrund dargestellt. Die Posen sind eindeutig und das Licht wird genauso hell sein, wie beim klassischen Ampelmännchen. Das letzte Wort hat die Untere Straßenverkehrsbehörde. Und die ist in Monheim angesiedelt.

In der Stadt am Rhein gibt es insgesamt 13 städtische Ampelanlagen, so Zimmermann. Diese teilen sich in vier reine Fußgängerampeln und neun Kreuzungsanlagen auf. Fußgängerampeln gibt’s an der Kapellenstraße/Rheinstadion, am Garather Weg/Moosweg, an Opladener Straße/Schleiderweg und der Geschwister-Scholl-Straße/Höhe Marktplatz. An der Opladener Straße stehen Ampeln im Bereich Rathausplatz, Schwalbenstraße, Oranienburger Straße, Baumberger Chaussee und Am Kieswerk. Weitere Kreuzungsbereiche sind Berghausener Straße/Baumberger Chaussee, Berghausener-/Heinrich-Hertz-Straße und Berghausener-/Wiener-Neustädter-Straße.

Die Idee, den Neandertalers als Ampelmännchen in rot und grün leuchten zu lassen, hat die Unabhängige Wählergemeinschaft UWG-ME in den Kreistag eingebracht. Doch sie hat offenbar keine Fans. Vertreter des Kreises wollen jetzt noch einmal das Gespräch mit den anderen Städten suchen.