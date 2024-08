Beliebte Konzerte in Monheim Für Ronan Keating gibt’s Restkarten, Placebo ist ausverkauft

Der Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke, Martin Witkowski, ist laut eigener Aussage erfreut über das große Interesse an den Open-Air-Konzerten des Monheimer Sommers auf der Baumberger Bürgerwiese. Nicht nur das Konzert der britischen Rock-Band Placebo am übernächsten Samstag, 17. August, ist schon seit längerem ausverkauft, auch für das Kinderkonzert mit dem rappenden Rhinozeros Dikka am Sonntag, 18. August, sind keine Tickets mehr verfügbar. Restkarten gibt es hingegen noch für den irischen Sänger Ronan Keating, der am Freitag, 16. August, spielt. Wer dabei sein will, bezahlt rund 80 Euro.