Haus Bürgel : Für Bürgeler Ferien-Aktionstage anmelden

Baumberg Das abwechslungsreiche Programm findet in der Woche vom 9. bis 13. August täglich von 8.30 bis 17 Uhr statt. Die Biologische Station sucht außerdem freiwillige Helfer für die Obsternte im September.

Mit Vorträgen, Führungen und Ferienaktionen für Kinder startet Haus Bürgel in die zweite Jahreshälfte. Das Römische Museum, die Biologische Station und die Kaltblutpferdezucht Reuter bieten in ihrem gemeinsamen Programm vielseitige Angebote und Veranstaltungen an.

Neu im Programm des Römischen Museums sind Gehörlosenführungen durch die Ausstellung. Jeden letzten Samstag im Monat um 15 Uhr nimmt Sophia Dohmen interessierte Besucher bei einer Führung in Gebärdensprache mit in das römische Rheinland und gibt Einblicke in den Alltag der ehemaligen Kastellbewohner. Die Führung kostet fünf Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Schüler und Studenten inklusive Eintritt. Kinder bis zehn Jahren können in Begleitung Erwachsener kostenfrei teilnehmen.