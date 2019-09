Monheim: Fünf Stationen öffnen bei  Museumsnacht

Monheim Am 27. September können Besucherinnen und Besucher Ausstellungen kostenlos besuchen.

Monheim (pc) Zahlreiche Museen im Kreis Mettmann öffnen am Freitag, 27. September, zu später Stunde ihre Pforten. In Monheim sind Haus Bürgel, das Aalfischerei-Museum, das Karnevalskabinett, Hillas Leseschuppen sowie das Deusser-Haus bei der Museumsnacht im Neanderland dabei. Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer können die Ausstellungen von 18 bis 23 Uhr kostenlos besuchen und an besonderen Aktionen teilnehmen, sagt die Monheimer Stadtsprecherin Birte Hauke.

Das Aalfischerei-Museum an der Klappertorstraße – direkt am Rhein gelegen – wird von außen stimmungsvoll illuminiert. An Hillas Leseschuppen hinter dem Ulla-Hahn-Haus an der Neustraße 2 bis 4, begleitet Gästeführerin Elke Minwegen interessierte Besucher von 18 bis 21 Uhr mit spannenden Fotos, Fakten, Geschichten und Poesie zum Mitnehmen durch den Abend.