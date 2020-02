Monheim Mülltonnenbrand : Fünf Mülltonnen brennen

Monheim (og) Zu mehreren Mülltonnenbränden sind Polizei und Feuerwehr am Wochenende ausgerückt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Am Freitag gegen 21 Uhr hat eine Anwohnerin der Anne-Frank-Straße eine brennende Mülltonne Höhe Hausnummer 21 gemeldet (Schaden: rund 300 Euro).

Noch während die Beamten vor Ort ermitteln, läuft die Nachricht ein, dass an der Ecke Friedenauer-/Wilmersdorfer Straße zwei Mülltonnen brennen (500 Euro Schaden). Am nächsten Abend registriert die Polizei einen Mülltonnenbrand an der Lichtenberger Straße. Dort haben Unbekannte gegen 23.25 Uhr zwei Tonnen angezündet (500 Euro Schaden).