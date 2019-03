Monheim: Zum Frühlingsfest öffnen die Läden

Monheim Die Monheimer Kulturwerke lassen am Shoppingsonntag einen Ballon steigen.

Die Stadtverwaltung hat in Kooperation mit Treffpunkt Monheim, Rathaus-Center und Monheimer Tor Aktionen fürs Fest organisiert. Die Landpartie auf der Alten Schulstraße wird mit der Europa-Union gestemmt, die in diesem Jahr Portugal in den Mittelpunkt ihrer Europawoche stellt. Auf dem Rathausvorplatz dreht sich alles um Mode, inklusive Modenschau von 14 bis 15 Uhr. Auf der Krischerstraße macht die Biathlon-auf-Schalke-Tour Station. Neben sportlichen Angeboten gibt es dort an den Street-Food-Ständen Burger, Flammkuchen und veganes Eis.

Am Fairtrade-Stand bietet die Stadt faire Schokolade zum Verkauf. Um das Thema Mobilität geht es auf dem Eierplatz und an der Heinestraße. Der frisch eingetroffene autonom fahrende Bus dreht Proberunden mit den Besuchern. Auf dem Centerbogen am Busbahnhof geht es mit den Monheimer Kulturwerken hoch hinauf. Ein Ballon am Kranhaken steigt 40 Meter in die Lüfte Monheims. Das Team der Kulturwerke lädt ab 11 Uhr dazu ein, eine Blumenpromenade am Busbahnhof/Centerbogen zu erkunden: Am Landeplatz des Ballons vorbei, führen übermannshohe Frühlingsblumen durch die Aktionsmeile zum Monheimer Tor. Kinder sind zum K714-Malwettbewerb eingeladen. Die schönsten Kunstwerke werden beim Tag der offenen Tür am 7. Juli in der Kulturraffinerie ausgestellt. Die künftige Kulturraffinerie kommt in Form einer Luftfigur.