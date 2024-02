Am Rhein in Monheim und Baumberg Frühjahrsputz in der Urdenbacher Kämpe

Von Cristina Segovia-Buendía

Plastik- und Verpackungsmüll, unendlich viele Glasflaschen, zerbrochene Gartenstühle, alte Fahrräder und sogar Kanister voller Öl. Das Umweltbewusstsein scheint bei einigen Bürgern wenig ausgeprägt zu sein, wenn man sich die Ausbeute anschaut, die rund 200 Ehrenamtler am Samstag in nur drei Stunden zusammentrugen. Trotz Regenschauern am Morgen zogen sie pflichtbewusst und motiviert zum alljährlichen Frühjahrsputz in der Urdenbacher Kämpe und am Rheinufer los.