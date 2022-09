Straßensperrung in Monheim : Frohnstraße ab  Montag gesperrt

Straßensperrung in Monheim

Im Querschnitt sieht man gut, wie sich die Tanzübungshalle in den bestehenden Straßenzug einfügt. Foto: Stadt Monheim am Rhein

Monheim Der Bau der neuen Tanzübungshalle für Karnevalisten und andere Vereine an der Frohnstraße 9 schreitet voran. Jetzt wird der Kanalanschluss hergestellt.

(og) Dazu muss von Montag, 5. September, bis Mittwoch, 7. September, der Bereich an der Frohnstraße 9 gesperrt werden. Das teilt Stadtsprecherin Pia Mahr mit. Die aktuelle Umleitung zur Vollsperrung der Krummstraße wird in dieser Zeit über die Hofstraße verlaufen. Baufahrzeuge, die in dem Zeitraum zu den Bauprojekten Monheim Mitte und Krummstraße fahren müssen, werden über den Berliner Ring, die Delitzscher Straße und die Parkstraße geführt.