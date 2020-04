Stippvisite im Friseursalon in Monheim : Friseurin bereitet sich auf Kunden vor

Monheim Steffi Spielberger öffnet am 4. Mai ihren Salon – mit vielen Sicherheitsvorkehrungen und hohem Planungsaufwand.

Endlich, endlich, endlich! Während unserer Stippvisite im Friseursalon von Steffi Spielberger an der Geschwister-Scholl-Straße klopfen gleich mehrere Frauen an die (noch) geschlossenen Türen: „Ihr macht wieder auf? Ein Glück, kann ich sofort schon einen Termin haben?“ fragt nicht nur eine der Damen. Seit 23. März haben alle Friseursalons geschlossen. Am 4. Mai dürfen sie voraussichtlich wieder öffnen. Mit strengen Auflagen. Andrea Riemann aus Baumberg ist eine Kundin von Steffi und entdeckt die Friseurin mit Argusaugen in ihrem Laden. Ihre Haarspitzen müssen geschnitten werden. Vor allem aber muss ihr Sohn mit einer Kurzhaarfrisur unbedingt zum Nachschnitt. Doch Andrea Riemann denkt nicht nur an ihr Aussehen und das des Sohnes. Sie macht sich vor allem auch Gedanken um die Sicherheit der Friseure. „Ist das denn nicht zu früh?“, fragt sie skeptisch. „Und wie schützt ihr euch? Das ist doch gefährlich durch all die Menschen, mit denen ihr in Berührung kommt.“