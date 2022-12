Gebührensatzung der Stadt Monhim Friedhofsgebühren steigen deutlich

Die Gebühren für eine Grabstelle werden sich im kommenden Jahr deutlich erhöhen. Der Grund sind die eklatant gestiegenen Kosten für die Gebäudeunterhaltung und zusätzliche Abschreibungskosten für die neue Kapelle auf dem Baumberger Friedhof, erläutert Bürgermeister Daniel Zimmermann im Haupt- und Finanzausschuss. Die Gesamtkosten in Höhe von 765.717 Euro muss die Stadt über die Gebühren ausgleichen. Die Erhöhung zum Vorjahr beträgt insgesamt 112.126 Euro. Vorbehaltlich noch ausstehender Änderungen – das Ergebnis einer Ausschreibung ist noch offen – wird der Rat der Stadt Monheim die Gebühren in der Sitzung am 14. Dezember beschließen.