Stadt Monheim gibt Zuschuss Friedenskirche erhält 400.000 Euro für Sanierung

Die Politiker im Ausschuss für Soziales und Ordnung bewilligten am Donnerstag einstimmig einen Zuschuss über 400.000 Euro für die Sanierung der evangelischen Friedenskirche in Baumberg. „Die Gemeinde ist an die Stadt herangetreten und hat um einen Zuschuss gebeten“, berichtete Bürgermeister Daniel Zimmermann. Bei diesem Betrag handele es sich um „eine reine Ermessensentscheidung und einen Festbetrag“, so Zimmermann. Die Summe werde auch bei steigenden Baukosten nicht angehoben. „Die Kirche geht nicht ohne eigene Mittel an die Sanierung.“