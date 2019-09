Stadtgespräch : Freundeskreis ehrt langjährige Vorstände

Monheim Nach der Wahl ist der Vorstand im Monheimer Bourg-la-Reine-Verein wieder komplett.

Der Vorsitzende Ulrich Steffen hatte zuvor einen Rückblick gegeben auf die Aktivitäten für das Berichtsjahr Juli 2018 bis Juni 2018. Höhepunkte in dem Berichtszeitraum waren der Besuch der Franzosen in Monheim mit der Exkursion nach Aachen und der Gegenbesuch der Monheimer in Bourg-la-Reine mit der Exkursion nach Port Marly. Am 11. November 2018 wurde in Frankreich des 100. Jahrestages des Waffenstillstands und des Endes des Ersten Weltkriegs gedacht. Zur Gedenkfeier in Bourg-la-Reine waren Bürgermeister Daniel Zimmermann mit einer kleinen Delegation der Stadt und Freundeskreis-Chef Steffen eingeladen. Die Gedenkfeier fand auf dem Friedhof an der Rue de la Bièvre statt. In seiner Ansprache hob Bürgermeister Zimmermann die Bedeutung der Städtepartnerschaften hervor. Sie stünden exemplarisch für die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich und in der gesamten Europäischen Union. M.Donath, der Bürgermeister von Bourg-la-Reine dankte der Delegation aus Monheim für den Besuch, der zeige, dass die europäische Brüderlichkeit ein Synonym für den Frieden in Europa und der Welt sei. Der Vorstand wurde insgesamt für das Berichtsjahr einstimmig entlastet.