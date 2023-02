Monheim Noch freie Plätze bei Computerkursen der VHS

Mit einfacher Bildbearbeitung kann mehr aus Fotos auf dem Smartphone herausholen. In dem Kurs (Nummer 23S7701) lernen Teilnehmende, wie sie Helligkeit, Farbtöne oder Kontraste anpassen und Ausschnitte verändern. Durch die geschickte Wahl passender Effekte und Filter können sie aus den Bildern ein neues Kunstwerk erschaffen. Mit einfachen Tricks und Apps werden die ersten Schritte der Bildbearbeitung am Smartphone erlernt. Der Kurs findet an drei Dienstagen hintereinander ab dem 7. März von 16 bis 18.30 Uhr in der VHS an der Tempelhofer Straße 15 statt. Das Entgelt beträgt 27 Euro.