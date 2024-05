Chöre in Baumberg Frauenchor Baumberg sucht Sängerinnen

Nach der Jahreshauptversammlung gehen die Proben weiter und die Frauen des Frauenchor Baumbergs freuen sich jetzt auf die Beteiligung am Jubiläumskonzert des Männerchor Baumberg am 26. Mai, Auftritte im Frühjahr/Sommer und zur Adventszeit in verschiedenen Seniorenheimen und das Weihnachtskonzert am 30. November sind bereits geplant.